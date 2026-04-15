В российской сети питания объяснили, почему подорожал фастфуд Основатель "Теремка" Гончаров: рост цен на фастфуд связан с подорожанием аренды

Москва15 апр Вести.Рост цен в заведениях фастфуда связан не с подорожанием продуктов питания, а с повышением аренды, коммунальных расходов и зарплат сотрудников, пояснил в беседе с ИС "Вести" основатель сети быстрого питания "Теремок" Михаил Гончаров.

По данным СМИ, в России отмечается резкое падение чистой прибыли заведений быстрого питания. Речь идет о ресторанах "Бургер Кинг", "Вкусно – и точка" и Rostic`s.

Подорожание происходит не потому, что дорожают продукты питания – дорожает аренда, [происходит] ежегодная индексация коммунальных расходов. Зарплаты поднимаются регулярно. За год до этого был невероятный рост. Для того, чтобы остаться на рынке и сохранить сотрудников, мы подняли зарплату, правда, более чем в полтора раза сообщил Гончаров

К дорогим кадрам и логистике добавляется и изменение привычек самих покупателей. Люди начинают экономить на еде вне дома, делая выбор в пользу альтернативных вариантов: у фастфуда появился серьезный конкурент – готовая еда в супермаркетах. За последние десять лет продажи готовой еды в России выросли в четыре раза.