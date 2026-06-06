Москва6 июн Вести.Жители Москвы и Санкт-Петербурга стали реже ходить в рестораны и бары из-за роста цен. Такими выводами эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" поделились с порталом MK.RU.

Специалисты подметили, что число посещений в заведениях питания снизилось в обоих городах на 15%. Они напомнили, что в 2024-2025 годах цены на блюда в сфере общественного питания очень активно росли, и хотя затем темп роста замедлился, в целом текущий уровень цен для населения уже "выше крыши".

Ценовая составляющая служит основным фактором роста оборота в заведениях питания в целом. На фоне насыщения конкурентного московского и петербургского рынка наблюдается перераспределение потребительского спроса в сторону регионов. Со снижением трафика в ресторанах и барах, покупатель чаще посещает точки фастфуда и больше там тратит подытожили аналитики

Ранее российские рестораторы и ритейлеры выступили с критикой законопроекта о квотах на российское вино. Они полагают, что эта инициатива нарушает антимонопольное законодательство, а также может привести к дефициту товаров.