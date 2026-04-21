"Коммерсант": число ликвидаций компаний общепита в РФ в 2026 году выросло на 31%

Москва21 апр Вести.В течение января-марта текущего года в России ликвидировали 11,2 тысячи юридических лиц из сферы общественного питания, что на 31,28% больше показателей, зафиксированных год назад. Об этом пишет издание "Коммерсант".

По информации журналистов, в марте 2026 года в городах-миллионниках количество ресторанов снизилось на 5%, кафе - на 6%, баров - на 11%.

Число ликвидаций в отрасли подскочило: за квартал закрылось 11,2 тыс. юрлиц, рост составил 31,28% (год назад было 10%) следует из публикации

В январе Telegram-канал Baza писал, что за неполный месяц нового года закрылись 45 популярных ресторанов в Москве. По его данным, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это двукратный рост.