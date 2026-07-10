В России производство пива превысило его потребление "Ведомости": производство пива в РФ превысило его потребление на 200 млн дал

Москва10 июл Вести.Производство пива и пивных напитков в России превысило их потребление почти на 200 млн дал. Об этом сообщают "Ведомости".

Отмечается, что разрыв между показателями вырос из-за снижения спроса и роста цен на пивные напитки.

Выпуск пива и пивных напитков в России по итогам 2025 г. сократился на 0,8% до 901 млн дал … розничные продажи этого товара снизились на 15,7% до 702,6 млн дал сказано в публикации

Как отмечают "Ведомости", разрыв между выпуском пива и пивных напитков и их розничными продажами за год увеличился в 2,6 раза – с 75 млн дал в 2024 г. почти до 200 млн дал в прошлом году. С января по июнь объем производства этой продукции снизился на 2,3% в годовом выражении, составив 385,1 млн дал. При этом розничные продажи уменьшились всего на 0,2% до 290,4 млн дал. Издание подчеркивает, что жаркая погода в июне немного улучшила ситуацию с продажами продукта, однако пока рано говорить о смене сложившейся тенденции.

В Национальном рейтинговом агентстве основной причиной падения спроса называют ускоренный рост цен на пиво с 2025 года. Согласно данным Росстата, средняя потребительская цена на напиток в прошлом году увеличилась на 16% в годовом выражении и составила 192,2 рубля за литр. В январе — мае 2026 года рост продолжился: цена поднялась ещё на 14,4%, достигнув 210,5 рубля за литр.

Дополнительным негативным фактором выступает рост стоимости сырья и комплектующих, а также увеличение логистических издержек. В результате производители вынуждены частично переносить возросшие затраты на конечного потребителя.

Совокупность указанных обстоятельств привела к формированию избыточных товарных запасов на рынке.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года фактическое потребление алкоголя на душу населения в России оказалось ниже почти на 5%, чем ожидалось. Кроме того, стало известно, что зумеры не склонны пить алкоголь.