Москва7 июл Вести.В России появилась тенденция снижение производства легального алкоголя. На это в комментарии KP.RU указал доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель "Клуба профессионалов алкогольного рынка" Максим Черниговский.

По данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), в первом полугодии 2026 года производство водки уменьшилось на 4%, коньяка на 6%, виноградного вина — на 12,6%, а шампанского — на 14%. На спад пошло и производство пива.

Но больше всего упало производство ликерных (сладких) вин и слабоалкогольных напитков —на 31,6% и 36,8% соответственно.

Снижение производства легального алкоголя — это тенденция заявил Черниговский

Одной из основных причин в сложившейся ситуации является рост цен и налоговой нагрузки, считает эксперт. В частности, подорожали сырье, бутылка, упаковка, а также перевозки и кредиты.

Сравнивая текущие показатели с цифрами 2025 года, когда тихих вин произвели на 12,4%, а игристых — примерно на 18% больше, чем годом ранее, Черниговский пояснил, что скорее всего сейчас ситуация может быть связана с коррекцией после роста.

При этом, по словам эксперта, "нельзя исключать, что часть спроса переходит в домашний и неучтенный сегменты".

Косвенный сигнал — продажи самогонных аппаратов на Wildberries в январе–апреле 2026 года выросли на 48% в штуках по сравнению с тем же периодом прошлого года отметил Черниговский

При этом, как следует из материала, на спад пошло не только производство и продажа спиртного, также упали и продажи кваса и бутилированной воды.