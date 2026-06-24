После введения акциза зафиксировано снижение продаж кваса за год на 19%

Оборот кваса в России снизился на 19% за год после введения акциза После введения акциза зафиксировано снижение продаж кваса за год на 19%

Москва24 июн Вести.Отраслевой союз зафиксировал снижение продаж кваса на 19% за год. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки).

При этом, в денежном выражении оборот не изменился.

Изменения стали заметны после введения акциза на квас, рассказа гендиректор союза Алла Андреева на сессии в рамках Недели российского ритейла, которая состоялась 24 июня в Москве.

Оборот кваса в РФ в натуральном выражении в РФ за период с апреля 2025-го по апрель 2026 года снизился на 19% сказано в публикации

По словам Андреевой, квас стал подакцизной продукцией в прошлом году и буквально за год-полтора показал значительное снижение, хотя ничего не изменилось, кроме введения акциза.

Кроме того, квас очень чувствителен к изменениям из-за сезонного характера потребления.

Андреева подчеркнула, что для поддержки отрасли нужно провести "точечные донастройки" в акцизном регулировании или мерах поддержки отрасли. Работа союза в текущем году направлена именно на это.