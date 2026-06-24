Москва24 июнВести.Отраслевой союз зафиксировал снижение продаж кваса на 19% за год. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки).
При этом, в денежном выражении оборот не изменился.
Изменения стали заметны после введения акциза на квас, рассказа гендиректор союза Алла Андреева на сессии в рамках Недели российского ритейла, которая состоялась 24 июня в Москве.
Оборот кваса в РФ в натуральном выражении в РФ за период с апреля 2025-го по апрель 2026 года снизился на 19%сказано в публикации
По словам Андреевой, квас стал подакцизной продукцией в прошлом году и буквально за год-полтора показал значительное снижение, хотя ничего не изменилось, кроме введения акциза.
Кроме того, квас очень чувствителен к изменениям из-за сезонного характера потребления.
Андреева подчеркнула, что для поддержки отрасли нужно провести "точечные донастройки" в акцизном регулировании или мерах поддержки отрасли. Работа союза в текущем году направлена именно на это.