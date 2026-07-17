ЦРПТ: импорт пива из недружественных стран снизился на 34% за полгода

Импорт пива из недружественных стран сократился на треть ЦРПТ: импорт пива из недружественных стран снизился на 34% за полгода

Москва17 июл Вести.Импорт пива из недружественных России государств в январе – июне 2026 года уменьшился на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 61,7 млн литров. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак").

В ЦРПТ отметили, что за тот же период поставки пива из стран Евразийского экономического союза, напротив, увеличились вдвое. При этом общий объем пива, введенного в оборот в России, практически не изменился и составил 5,35 млрд литров.

Импорт пива из стран, не входящих в ЕАЭС, в январе-июне упал на 34% год к году и составил только 61,7 миллиона литров говорится в сообщении

По данным оператора системы маркировки, российские производители обеспечивают 95,4% всего объема продаж пива на внутреннем рынке.

Отмечается, что за первое полугодие россияне приобрели 3,1 млрд литров пива – на 3,4% больше, чем годом ранее. Кроме того, продажи в денежном выражении выросли на 18%, до 540,6 млрд рублей.

Ранее стало известно, что оборот кваса в стране снизился на 19% за последний год. Причиной стало введение акциза.