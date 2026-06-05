Выпуск водки в России в январе – мае снизился на 4,2%

В России снизился выпуск водки Выпуск водки в России в январе – мае снизился на 4,2%

Москва5 июн Вести.Производство водки в РФ с января по май 2026 года упало на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 23,95 млн декалитров (дал). Об этом свидетельствуют данные Росалкогольтабакконтроля.

Кроме того, на 1% – до 2,66 млн дал – уменьшилось производство коньяка. Выпуск шампанского снизился до 5 млн дал или на 15,6%. Также снижение производства показали виноградные и ликерные вина, выпуск которых упал на 14,8% ( до 12,53 млн дал) и 25,7% (до 408,9 тыс. дал) соответственно.

В целом выпуск алкоголя без учета пивных напитков, сидра и медовухи в РФ за указанный период упал на 7,5%, составив 55,47 млн дал.

Также на 2% уменьшилось производство спиртных напитков крепостью выше 9%, до 36,65 млн дал. Выпуск слабоалкогольной продукции снизился до 366,3 тыс. дал – на 38,9%.

Ранее исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков сообщил, что водка в России подорожала за год на 15%.