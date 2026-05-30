"Руспродсоюз": за год водка в России подорожала на 15%

Москва30 мая Вести.Средние розничные цены на водку в России за год выросли на 14,9%. С начала 2026 года стоимость водки поднялась на 12,2%. Об этом заявил исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

По его словам, которые приводит ТАСС, дополнительное влияние на цены оказывают рост стоимости сырья, электроэнергии, логистики, комплектующих и других компонентов себестоимости.

Одна из главных причин удорожания – увеличение акцизов на алкогольную продукцию. Рост акцизных сборов напрямую отражается на конечной стоимости товара сказал Востриков

21 марта сообщалось, что поставки водки в Россию из-за рубежа выросли на 17% по итогам 2025 года, а значительная часть импорта пришлась на страны Евросоюза.