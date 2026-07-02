Москва2 июл Вести.В Италии задумались о сокращении площадей виноградников из-за падения спроса на вино. Кризис европейского виноделия касается прежде всего бюджетного сегмента, так как напитки из категории масс-маркета научились производить во многих других странах, в том числе и в России. Об этом ИС "Вести" рассказал президент Московской ассоциации сомелье Владимир Косенко.

Импортное бюджетное вино из Европы не может составить конкуренцию местной продукции, отметил эксперт. Такая тенденция формировалась в течение 15-20 лет, и государственной поддержки уже не хватает, чтобы удержать объемы продаж данных вин, добавил Косенко.

Кризисный момент связан с тем, что действительно они его делают много и делали много. Они, по сути, его продавали на весь мир. Но весь мир научился делать вино, и внезапно выяснилось, что … эта база, она не нужна, она не конкурентоспособна с местными винами, а по цене подчас стоит дороже объяснил Косенко

Ранее сообщалось, что российские вина могут появиться на полках американских магазинов на фоне торговой политики администрации США и сокращения объема европейских вин. Сегодня площадь виноградников в России составляет около 113 тысяч гектаров, ежегодно прибавляется по 5 тысяч гектаров.