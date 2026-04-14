Москва14 апр Вести.В России необходимо возродить виноградные питомники и насытить их отечественными сортами, подчеркнул в беседе с ИС "Вести" начальник лаборатории генетических технологий виноградарства и виноделия НИЦ "Курчатовский институт" Дмитрий Федосов.

Он обратил внимание, что эта отрасль пережила тяжелый кризис после 1985 года, когда начали вырубать виноградники в антиалкогольную кампанию. Сельское хозяйство начало страдать в 90-е годы, и за это время мировая наука сильно шагнула вперед.

По словам эксперта, биоресурсный центр должен предоставлять очищенный, подготовленный материал для практического применения.

Нужно возрождать питомники и насыщать их материалом из наших сортов. Как раз такой очищенный материал может и должен предоставлять биоресурсный центр, потому что бизнес любит готовые решения. То есть им дают уже готовый материал из Италии, из Франции, они им пользуются - должен быть и наш высококачественный. Не каждый французский или итальянский сорт здесь выживет. Они все там средиземноморские, приморские, в теплых условиях. У нас своя специфика объяснил Дмитрий Федосов

Сегодня автохтонные, то есть местные сорта занимают лишь 3-4% виноградников России — это немного, признают ученые, и все же вдвое больше, чем пять лет назад. Специалисты института годами ездили по стране, чтобы найти и спасти уникальный виноград, и нашли 131 автохтонный сорт.