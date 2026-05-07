Москва7 мая Вести.Фермерские объединения из Новгородской и Владимирской областей обратились к главе Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов РФ (АККОР) Владимиру Плотникову с просьбой вмешаться в ситуацию с ограничением закупок отечественных овощей крупными торговыми сетями. Об этом сообщают "Известия".

По словам аграриев, с весны часть ретейлеров начала активнее закупать импортную продукцию, несмотря на наличие достаточных запасов российских овощей.

Кроме того, цены на картофель сельхозпроизводителей из Владимирской области рухнули на 30-40% — до уровня ниже себестоимости.

В обращениях говорится, что снижение закупок со стороны сетей может привести к убыткам, росту долговой нагрузки фермеров и сокращению посевных площадей. Представители отрасли также предупредили о риске утилизации части урожая уже в мае.

При этом ритейлеры заявляют, что объемы закупок не сокращались. В Минсельхозе сообщили о тенденции к уменьшению импорта картофеля, а в Минпромторге подчеркнули, что российская продукция сохраняет преобладающую долю в категории овощей и картофеля в торговых сетях.