Российские вина могут появиться на американских полках Борис Титов: российские вина могут появиться в магазинах США

Москва14 июн Вести.Российские вина могут появиться на полках американских магазинов на фоне торговой политики администрации президента США Дональда Трампа и сокращения объема европейских вин на американском рынке. Об этом заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов.

В интервью ТАСС он сообщил, что американцы сократили объем европейских вин на своем рынке, и поэтому можно рассчитывать на то, что американский рынок откроется для России.

Российские вина сегодня уже по качеству очень высокого уровня, и вполне мы могли бы заместить даже Европу на полках американских магазинов заявил он

Но, подчеркнул Титов, сейчас доминируют политические вопросы, и "пока главный вопрос не будет решен, стороны не приступят к реализации экономических проектов".

Площадь виноградников в России составляет порядка 113 тысяч гектаров, ежегодно прибавляется по 5 тысяч гектаров. Отрасль пережила тяжелый кризис после 1985 года, когда начали вырубать виноградники в антиалкогольную кампанию. Автохтонные, то есть местные сорта, занимают лишь 3-4% виноградников России - вдвое больше, чем пять лет назад.

По данным Росстандарта, в настоящее время завершается разработка государственного стандарта для отечественного игристого вина. Параллельно разрабатывается стандарт на материал для размножения винограда (черенки, побеги). Все это позволит сформировать комплекс требований к винодельческой продукции на всех этапах производства.