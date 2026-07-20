Москва20 июлВести.В России будет и вино, и зерно, для этого власти прикладывают все необходимые усилия, чтобы нормализовать ситуацию на рынке топлива. Об этом сообщил РИА Новости владелец группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов.
Вино будет. И зерно тоже. Правительство прикладывает все усилия, чтобы нормализовать ситуацию, это одно из самых приоритетных направлений, и признаков кризиса здесь пока не видноотметил Титов
Как сообщалось ранее, из-за возникших перебоев с поставками топлива правительство РФ приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива. А также власти предоставили налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России.