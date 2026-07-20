Титов: в России будет и вино, и зерно, несмотря на перебои с поставками топлива Титов: власти прикладывают все усилия для нормализации ситуации на рынке топлива

Москва20 июл Вести.В России будет и вино, и зерно, для этого власти прикладывают все необходимые усилия, чтобы нормализовать ситуацию на рынке топлива. Об этом сообщил РИА Новости владелец группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов.

Вино будет​​​. И зерно тоже. Правительство прикладывает все усилия, чтобы нормализовать ситуацию, это одно из самых приоритетных направлений, и признаков кризиса здесь пока не видно отметил Титов

Как сообщалось ранее, из-за возникших перебоев с поставками топлива правительство РФ приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива. А также власти предоставили налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России.