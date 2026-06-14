Впервые с 2015 года Франция вернулась в топ-5 поставщиков вина в Россию

Франция вернулась в топ-5 поставщиков вина в Россию Впервые с 2015 года Франция вернулась в топ-5 поставщиков вина в Россию

Москва14 июн Вести.Франция впервые с 2015 года вернулась в пятерку основных поставщиков вина в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и национальные статданные разных стран.

В первом квартале 2026 года российские компании импортировали больше всего вина из Италии, Грузии, Латвии и Польши.

Уточняется, что за январь-март 2026 года Россия импортировала из Италии вина на 52,9 млн долларов, что на 66% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В тройку крупнейших поставщиков также вошли Грузия - 32,7 млн долларов (+18,4%) и Латвия - 25,7 млн (+1,1%). Четвертое место сохранила Польша – 18,8 млн долларов.

Франция же вытеснила Португалию, отправив в Россию вина на 10,6 млн долларов, что в 14,4 раза больше, чем за январь-март 2025 года.

22 марта сообщалось, что Франция утратила позицию в тройке ведущих европейских поставщиков вина в Россию, сразу опустившись на шестую строчку рейтинга. Доля французской продукции на российском рынке сократилась до 6,4%.