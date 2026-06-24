Латвия стала крупнейшим экспортером водки в Россию в 2026 году

Латвия в первом квартале 2026 года поставила в Россию водки на $2,6 миллиона Латвия стала крупнейшим экспортером водки в Россию в 2026 году

Москва24 июн Вести.Латвия стала лидером среди поставщиков водки в Россию в первом квартале текущего года, сообщает агентство РИА Новости после изучения сведений национальных статистических служб разных стран.

Так, в первом квартале 2026 года импортеры из России закупили у Латвии водки на 2,6 миллиона долларов. Второе место у Испании (537,4 тысяч долларов), на третьем - Грузия (203,7 тысяч долларов).

В Латвии есть заинтересованные производители и дистрибьюторы, которые активно ищут новые каналы сбыта в условиях меняющейся геополитики и торговых ограничений. рассказал агентству финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

В пятерку крупнейших поставщиков водки в Россию вошли также Литва (103,1 тысячи долларов) и Армения (102,7 тысячи). Также в список попали Германия (73,4 тысячи долларов), Эстония (42,4), Финляндия (31,8). Замыкают десятку Франция и Италия (24,7 и 18,7 соответственно).

Всего в период с января по март текущего года Россия ввезла из-за рубежа водки на 3,7 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что объем экспорта водки из РФ в Грузию за первые пять месяцев 2026 года увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая стоимость поставок за этот период составила 2,6 миллиона долларов.

В начале июня новый премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил о намерении разорвать торговые связи с Россией, при этом он признал необходимость предусмотреть некоторые исключения.