Москва24 июнВести.Латвия стала лидером среди поставщиков водки в Россию в первом квартале текущего года, сообщает агентство РИА Новости после изучения сведений национальных статистических служб разных стран.
Так, в первом квартале 2026 года импортеры из России закупили у Латвии водки на 2,6 миллиона долларов. Второе место у Испании (537,4 тысяч долларов), на третьем - Грузия (203,7 тысяч долларов).
В Латвии есть заинтересованные производители и дистрибьюторы, которые активно ищут новые каналы сбыта в условиях меняющейся геополитики и торговых ограничений.рассказал агентству финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.
В пятерку крупнейших поставщиков водки в Россию вошли также Литва (103,1 тысячи долларов) и Армения (102,7 тысячи). Также в список попали Германия (73,4 тысячи долларов), Эстония (42,4), Финляндия (31,8). Замыкают десятку Франция и Италия (24,7 и 18,7 соответственно).
Всего в период с января по март текущего года Россия ввезла из-за рубежа водки на 3,7 миллиона долларов.
Ранее стало известно, что объем экспорта водки из РФ в Грузию за первые пять месяцев 2026 года увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая стоимость поставок за этот период составила 2,6 миллиона долларов.
В начале июня новый премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил о намерении разорвать торговые связи с Россией, при этом он признал необходимость предусмотреть некоторые исключения.