Россия в июне нарастила импорт грузинского вина более чем на четверть

В июне Россия нарастила импорт вина из Грузии более чем на 25% Россия в июне нарастила импорт грузинского вина более чем на четверть

Москва20 июл Вести.Россия в июне более чем на четверть в месячном выражении нарастила импорт вина из Грузии – почти до 14 млн долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статслужбы.

Уточняется, что в июне в Россию из Грузии ввезли вино на сумму в 13,9 млн долларов, в то время как месяцем ранее – на 10,9 млн долларов. Сумма импорта выросла на 27% в месячном выражении и достигла максимума с декабря 2025 года.

По итогам первого летнего месяца Россия стала главным импортером грузинского вина. На втором месте по сумме импорта находится Польша (1,5 млн долларов), а на третьем – Украина (1,3 млн долларов).

По итогам первого полугодия Россия наоборот сократила ввоз вина из Грузии – до 69,9 млн долларов против 72,8 млн долларов за январь-июнь 2025 года.

14 июня сообщалось, что впервые с 2015 года Франция вернулась в пятерку основных поставщиков вина в Россию.