ТАСС: экспорт коньяка из России в Китай за январь–май вырос в 11 раз

Россия за пять месяцев увеличила экспорт коньяка в Китай в 11 раз ТАСС: экспорт коньяка из России в Китай за январь–май вырос в 11 раз

Москва23 июн Вести.Россия в январе – мае 2026 года значительно увеличила поставки коньяка в Китай. За первые пять месяцев года экспорт коньячной продукции вырос в 11 раз в физическом выражении и в 31 раз в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили ТАСС в федеральном центре "Агроэкспорт", за отчетный период в Китай было поставлено более 2,6 тыс. литров российского коньяка на сумму почти 100 тыс. долларов.

В организации отметили, что после резкого роста экспорта игристых вин в 2025 году в текущем году наблюдается новая тенденция – увеличение поставок коньяка на китайский рынок. В прошлом году экспорт российского игристого вина в КНР превысил 327 тыс. литров на сумму более 960 тыс. долларов, что стало ростом в 16 раз по объему и в 9,5 раза по стоимости относительно 2024 года.

С 24 по 26 июня в Китае пройдет деловая миссия российских экспортеров, организованная Минсельхозом России и "Агроэкспортом". В мероприятии примут участие более 100 российских компаний, представляющих агропромышленный комплекс, пищевую промышленность, логистический и финансовый секторы.

Свою продукцию на китайском рынке также представит винный дом "Фанагория". Компания планирует продемонстрировать широкий ассортимент напитков, уделив особое внимание красным сухим и полусладким винам.

Ранее новый рейтинг Роскачества представил лучшие российские игристые вина и петнаты в рамках ежегодного проекта "Винный гид России". В верхней части списка оказались образцы, произведенные на Кубани, в Ростовской области и в Крыму.