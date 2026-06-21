Москва21 июнВести.Грузия продала в Россию в мае в 5,5 раза больше яблок, чем годом ранее, почти на 2 миллиона долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статслужбы.
Согласно подсчетам агентства, Грузия в мае продала в Россию 94% всех экспортированных за границу яблок на общую сумму в 1,9 миллиона долларов.
Годом ранее в мае Москва импортировала из Тбилиси яблок на 346,1 тысячи долларов.
Кроме РФ Грузия поставила в мае яблоки еще в три страны – Турцию, Армению и Ирак.
В мае Россия увеличила импорт яблок и из Бразилии – зафиксирован рост в 5,8 раза в годовом выражении, до 2,995 млн долларов.