Выручка России от импорта сухарей и гренок достигла $25 млн

Россия резко увеличила экспорт сухарей и гренок Выручка России от импорта сухарей и гренок достигла $25 млн

Москва5 авг Вести.Поставки российских сухарей и гренок за границу увеличились в первом полугодии 2026 года на 9% в годовом выражении до $25 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральный центр "Агроэкспорт".

Россия экспортировала за это время 8,7 тыс. тонн сухарей и гренок.

В пятерку крупнейших импортеров вошли Казахстан ($14,7 млн), Белоруссия ($4,6 млн), Киргизия ($1,3 млн), Таджикистан ($737 тыс.) и Азербайджан ($566 тыс.).

Кроме того, впервые с 2021 года Россия возобновила поставки сухарей в Ливию.

В целом, Россия поставляет сухари и гренки почти в 50 стран.

Между тем Россия увеличивает производство ягод и сокращает зависимость от импорта. Наиболее заметно выросло производство смородины, малины и голубики.