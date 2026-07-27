Продажи российской молочной продукции за рубеж выросли на 14%

Экспорт российской молочной продукции вырос на 14% Продажи российской молочной продукции за рубеж выросли на 14%

Москва27 июл Вести.В январе-мае 2026 года Россия экспортировала 104 тысячи тонн молочной продукции. Об этом свидетельствуют данные федерального центра "Агроэкспорт", пишет "Коммерсант".

Так, рост поставок составил 14% год к году. В денежном выражении экспорт увеличился на 19% – до 245 миллионов долларов.

На сыры и творог пришлось 28% выручки, кисломолочные продукты сформировали 23%, мороженое – 15%. Еще 10% пришлось на молоко и сливки, 8% – на сухое молоко и сухую молочную сыворотку.

Ранее в "Агроэкспорте" сообщили о росте экспорта черники из России.