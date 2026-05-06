Москва6 мая Вести.В России существенно возросли складские запасы сыра на фоне умеренного роста потребления. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на данные "Союзмолока".

В начале апреля отмечался рост запасов сыра на 21% в годовом выражении. Запасы достигли 77,1 тысячи тонн, что на 52% выше средних значений за пять лет. В то же время производство в первом квартале увеличилось лишь на 3% и составило 210,2 тысячи тонн.

Основным фактором накопления запасов стал рекордный объем производства сырого молока в 2025 году, достигший максимума за три десятка лет. Отмечается, что рынок подвергается давлению в связи с замедлением экспортных поставок и конкуренцией с белорусской продукцией.

Кроме того, меняется и потребительское поведение. Вырос спрос на более дорогие и специализированные виды сыров, включая выдержанные (+9,7%) и сыры с плесенью (+3,8%). Однако потребление полутвердых и сыросодержащих продуктов снижается (−2,7%).