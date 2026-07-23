Экспорт черники из России вырос в два раза "Агроэкспорт": РФ экспортировала 1,6 тыс. тонн мороженой черники

Москва23 июл Вести.Экспорт черники из России вырос в два раза, сообщили в Федеральном центре "Агроэкспорт".

За первое полугодие 2026 года РФ отправила на зарубежные рынки порядка 1,6 тыс. тонн мороженой черники на сумму более 1,2 млн долларов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос в два раза в натуральном выражении и на 46% – в стоимостном отмечается в сообщении

Поставки осуществляются преимущественно в Белоруссию, Казахстан и страны Европы.

До этого за такой же период максимальный экспорт в натуральном выражении отмечался в 2021 году, когда РФ экспортировала порядка 2,2 тыс. тонн мороженой черники.

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