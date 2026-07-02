Москва2 июлВести.Россия увеличила объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров за январь-апрель 2026 года почти на 10%. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.
Статс-секретарь – замминистра доложил о достижении установленных целей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в 2026 году.
Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров за январь-апрель 2026 года увеличился почти на 10% относительно аналогичного показателя прошлого года, составив около 54 млрд долларовприводит слова Чекушова правительство РФ
Он отметил, что прирост обусловлен ростом поставок на внешние рынки как продовольствия, так и промышленных товаров. При этом самыми успешными отраслями стали цветная и черная металлургия, а также химическая промышленность.
Больше всего товаров из РФ импортируют Китай, Индия, Турция и страны ЕАЭС.