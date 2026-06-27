Москва27 июн Вести.Объем несырьевого неэнергетического экспорта России в дружественные страны достиг 32,5 миллиарда долларов. Такие данные озвучил в беседе с РИА Новости статс‑секретарь, заместитель главы Минпромторга Роман Чекушов.

Замминистра отметил, что в последние годы вектор экспортной политики сместился в сторону дружественных государств. По его словам, за первые три месяца года именно на эти страны пришелся указанный объем поставок.

За январь-март несырьевой неэнергетический экспорт в эти страны составил 32,5 миллиарда долларов. Среди них, безусловно, первое место продолжает занимать Китай. В тройке также страны Евразийского экономического союза – традиционно Белоруссия и Казахстан сказал Чекушов

В пятерку крупнейших импортеров вошли и государства дальнего зарубежья — Турция и Индия.

Заместитель главы Минпромторга отметил, что в первом квартале наблюдался заметный рост поставок: в страны ЕАЭС экспорт увеличился на 10 %, в Турцию — на 19 %, а в Индию — сразу на 40 %. Существенный прирост поставок в Индию, как пояснил Чекушов, связан с активной работой над соглашением о свободной торговле.

Ранее заместитель главы Минпромторга заявил, что министерство сохраняет целевой показатель по несырьевому неэнергетическому экспорту на 2026 год в размере 155 миллиардов долларов. При этом ведомство рассчитывает не только выполнить, но и превысить установленный план.