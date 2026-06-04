Москва4 июн Вести.В первом квартале объем несырьевого неэнергетического экспорта оказался выше плановых показателей и составил 26,8 млрд долларов, при этом более 80% экспорта пришлось на дружественные страны. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Минпромторга России Антон Алиханов​​​.

По итогам первого квартала 2026 года также наблюдается тенденция к перевыполнению планового значения показателя. Так, экспорт промышленных несырьевых неэнергетических товаров составил 26,8 миллиарда долларов, против плана в 24,7 миллиарда, из них 22,6 миллиарда долларов - несырьевой неэнергетический экспорт в дружественные страны, что составляет 84% отметил глава Минпромторга РФ

Алиханов подчеркнул, что с 2022 года Россия прошла большой путь по переориентации несырьевого неэнергетического экспорта на дружественные страны. В результате уже через год экспорт промышленных несырьевых неэнергетических товаров в них составил 80%. Затем показатели продолжили свой рост: 82% в 2024 году и 85% в 2025 году.

Кроме того, Россия продолжает наращивать и экспорт высокотехнологичной продукции. Объем экспорта такой продукции по итогам прошлого года составил 23,57 миллиарда долларов, а в первом квартале этого года – 5,09 миллиарда долларов. Это также превышает плановые значения, заключил Алиханов.

Ранее Алиханов заявил в интервью ИС "Вести", что российская фармакологическая индустрия должна уделять внимание производству высокорентабельных инновационных препаратов. Министр также сообщил о планах по производству более 80% отечественных лекарственных препаратов по полному циклу.