Москва5 июн Вести.Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов рассказал о мерах поддержки российских фармацевтических компаний для развития экспорта. Подробности об экспорте российских медикаментов он рассказал в интервью информационной службе "Вести".

По словам главы Минпромторга, государство помогает фармкомпаниям через субсидирование регистрации, омологации и сертификации продукции на иностранных рынках.

Эта мера будет просто модифицирована дополнительно, станет более удобной для наших фармпроизводителей, фармэкспортеров. Если говорить про результаты прошлого года, то мы приросли примерно на 30%. Наш фармэкспорт вырос. Если в долларах, то это миллиард 300 миллионов долларов по итогу 2025 года. География наша достаточно традиционная – это Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Литва, Алжир, Турция рассказал Алиханов

Алиханов также сообщил о сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Мы в прошлом году подписали с ними меморандум по взаимному признанию GMP-сертификатов (международный стандарт, который гарантирует, что продукция производится в строгом соответствии с высочайшими требованиями к качеству, безопасности и санитарным нормам). Сейчас первые проверки уже прошли. И вот одна из наших компаний, "ПРОМОМЕД", их саранская площадка смогла получить GMP-сертификаты в Эмиратах. И они сейчас уже будут регистрировать досье на продукты, которые в следующем году, как мы надеемся, выйдут на эмиратский рынок сообщил Алиханов

Говоря о перспективных направлениях, Алиханов отметил Вьетнам, Египет и Саудовскую Аравию.

Вообще экспортное направление во Вьетнаме, в Египте, в Саудовской Аравии – оно такое для нас сейчас столбовое. Мы как раз активно работаем над расширением наших экспортных возможностей в фарме. Барьеров очень много на самом деле. Это и специальные барьеры в государственных закупках – мы со всеми с ними работаем. То есть первые шаги – это признание GMP-сертификатов и выстраивание сотрудничества по этой линии. Но вообще экспортных барьеров, которые нужно преодолеть, их достаточно много. И вот, собственно говоря, сбор досье, компенсация затрат на эти расходы – это вот то, на чем мы сейчас будем концентрировать усилия сказал Алиханов

Ранее Алиханов назвал наиболее востребованную за рубежом медицинскую продукцию из России.