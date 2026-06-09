Москва9 июн Вести.Несырьевой неэнергетический экспорт России в дружественные страны по итогам первого квартала 2026 года составил 32,5 млрд долларов. Из этой суммы 22,6 млрд долларов пришлось на промышленную продукцию, сообщил в интервью ТАСС заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов на полях ПМЭФ-2026.

По его словам, общий объем несырьевого неэнергетического экспорта России в январе–марте достиг 37,7 млрд долларов, что на 18% превышает плановые показатели.

Несырьевой неэнергетический экспорт идет в дружественные страны: по этому направлению он составил 32,5 млрд долларов, из них 22,6 млрд долларов – продукция промышленности сказал Роман Чекушов

Он также сообщил, что Минпромторг сохраняет целевой показатель по несырьевому неэнергетическому экспорту на 2026 год в размере 155 млрд долларов. При этом ведомство рассчитывает не только выполнить, но и превысить установленный план.

Чекушов напомнил, что по итогам 2025 года российские экспортеры существенно перевыполнили целевые показатели. Объем несырьевого неэнергетического экспорта тогда достиг 163,6 млрд долларов.