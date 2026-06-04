Мантуров рассказал, что на страны Запада приходится всего 13% экспорта РФ Мантуров: на Запад приходится всего 13% экспорта России

Москва4 июн Вести.87% экспорта из РФ идет в дружественные страны, на Запад остается только 13%. Такой статистикой с ИС "Вести" поделился первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он добавил, что РФ осваивает даже рынки Латинской Америки, которая, несмотря на свое отдаление, заинтересована в российских товарах.

За последние несколько лет произошли капитальные изменения в рынках нашего сбыта. Если раньше мы исходили из близости поставки по логистике в западные страны, конечно же, в страны СНГ. Мы сохраняем свою заинтересованность в поставке в страны СНГ, в ближнее зарубежье, в евразийские экономические страны, партнерства. И на западные страны осталось всего 13% объема. То есть 87% приходит на дружественные страны, те, которые я перечислил по блоку. Это касается Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Осваиваем, невзирая на то, что Латинская Америка достаточно далеко, но тем не менее мы заинтересованы в этих рынках, и они видят заинтересованность в поставке нашей продукции на их рынок заявил Мантуров

Ранее Мантуров особо отметил важность технологического суверенитета РФ. Он объяснил это прекращением поставок критически важных комплектующих, которые производились на Западе.