В РЭЦ сообщили о популярности платформы "Планета" среди российских экспортеров Гендир РЭЦ Никишина рассказала о пользе платформы "Планета" для экспортеров

Москва4 июн Вести.Платформа "Планета" предлагает российским экспортерам не только альтернативные способы расчетов, но и предоставляет бонусное финансовое предложение, чтобы снизить нагрузку с бюджета на предоставление мер поддержки. Об этом генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина рассказала в интервью ИС "Вести" на полях ПМЭФ-2026.

Скидки на получение услуг платформы "Планета" предоставляются участникам бонусной программы "Сделано в России", отметила она.

Росэксимбанк, который запустил платформу трансграничных платежей "Планета", не просто предоставляет этот функционал участникам внешнеэкономической деятельности, но он также является участником бонусной программы "Сделано в России", давая скидки владельцам сертификата "Сделано в России" на получение услуг платформы "Планета". Мы действительно предоставляем еще и бонусное финансовое предложение, стараясь снизить нагрузку бюджета на предоставление мер поддержки, ища различные способы … облегчить жизнь для наших экспортеров, в том числе давая скидки на пользование различными финансовыми инструментами рассказала Никишина

Ранее первый зампред правительства РФ Денис Мантуров сообщил, что 87% российского экспорта идет в дружественные страны, на Запад остается только 13%.