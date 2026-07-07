Путину рассказали о продвижении на внешних рынках бренда "Сделано в РФ"

Путину рассказали о продвижении отечественной продукции за рубежом Путину рассказали о продвижении на внешних рынках бренда "Сделано в РФ"

Москва7 июл Вести.Бренд "Сделано в России" продвигают на внешних рынках через программу различных мероприятий, которые формируют устойчивый спрос на российскую продукцию, заявила гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Президент в ходе беседы подчеркнул, что поддержка экспорта РФ — приоритет для властей.

Мы создаем точки постоянного присутствия российской продукции и ее продвижения на внешних рынках через каналы оптовых продаж, заключение экспортных контрактов с дистрибьюторами и создание сети розничных магазинов "Сделано в России", где продается российская продукция рассказала Вероника Никишина

Она подчеркнула, что наиболее масштабно сеть магазинов "Сделано в России" развернули в Китае.

Кроме того, российская продукция продвигается через каналы электронной торговли, в том числе с помощью блогеров. По словам Никишиной, всего уже были открыты 50 электронных супермаркетов российской продукции под зонтичным брендом "Сделано в России" на 21 крупнейшей международной электронной торговой площадке.

Российский экспортный центр входит в группу "ВЭБ.РФ" и является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт России.