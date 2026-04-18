РЭЦ: бренд "Сделано в России" стал эффективным каналом продвижения пива в мире

Москва18 апр Вести.Российские экспортеры пива пользуются всеми имеющимися мерами поддержки для продвижения товаров за рубежом. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина

По ее словам, бренды активно участвуют в зарубежных выставках, организуют коллективные стенды, а также участвуют в маркетинговых акциях и бизнес-переговорах.

Они активно выставляют свою продукцию на электронных торговых площадках. Наша виртуальная полка "Сделано в России" является очень эффективным каналом для продвижения продукции через тот сегмент потребителей, которые любят покупать продукцию в интернете рассказала Никишина

Помимо этого, производители-экспортеры пива пользуются финансовыми мерами поддержки, они страхуют от различных финансовых рисков экспортные контракты и проходят образовательные программы по различным направлениям торговли.

Ранее в РЭЦ отметили, что экспортеры российского пива лидируют по расширению географии поставок.