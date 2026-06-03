Москва3 июн Вести.33 иностранных участника проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" воспользовались упрощенной системой получения российского гражданства. Об этом информационной службе "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума сообщил генеральный директор платформы Андрей Бетин.

Он также рассказал, что многие иностранные участники, приезжая в РФ, отмечают реально работающие системы социальных лифтов и самореализации, которых нет во многих других странах.

"Совсем недавно платформе исполнилось 8 лет, и за 8 лет на платформе приняли участие [люди из] более чем 150 стран… В 2022 году была принята возможность президентской платформы обращаться по упрощенной системе получения российского гражданства. За этот период времени из наших победителей воспользовалось 33 человека. Много ли это или мало – это не вопрос в этой цифре, а вопрос в той самой возможности, которая есть у нас в стране заявил Бетин

Ранее Бетин заявил, что очень важным аспектом в подготовке будущих кадров является возможность ошибаться, так как зачастую именно когда человек совершает ошибки, он находит новое эффективное решение.