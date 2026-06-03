Москва3 июн Вести.Главное в системе подготовки будущих кадров – дать возможность ученикам ошибаться. Такое мнение информационной службе "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума высказал генеральный директор президентской платформы "Россия – страна возможностей" Андрей Бетин.

По его словам, ошибку следует воспринимать как возможность, так как зачастую именно когда человек ошибается, он находит новое эффективное решение.

С моей точки зрения, главный фактор – это его возможность ошибаться. Знаете, когда мы относимся к ошибке не как к приговору, а как к возможности. Многие системы в образовании и в целом системы управления в нашей стране построены следующим образом, что ошибаться-то не очень-то можно. Но есть огромное количество различных школ, и образование сегодня двигается в этом направлении – там, где [ошибаться] можно. Базовые примеры в науке, лаборатории, там, где можно испытывать, ошибаться, находить новые решения сказал Бетин

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Мероприятие посетят около 20 тысяч человек из более чем 100 стран мира.