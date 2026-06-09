Москва9 июн Вести.В Мастерской управления "Сенеж" стартовал финал шестого сезона конкурса управленцев "Лидеры России. Команды". Генеральный директор президентской платформы "Россия – страна возможностей", ректор "Сенежа" Андрей Бетин в интервью ИС "Вести" рассказал об особенностях командного формата конкурса.

280 команд, а это 1,4 тыс. управленцев из 70 регионов России, стали финалистами конкурса. Участникам предстоит пройти серию испытаний, среди них впервые будет управленческий диктант.

Ответственность за команду гораздо выше, чем за себя самого. Если ты один мог в каком-то случае сдаться, найти другие приоритеты, задачи на этот день, прохождение каких-то финалов. Когда ты борешься за команду, ты отдаешься целиком и полностью. Это как служение стране: отдаешь себя от начала и до самого конца. Половинки не бывает