Москва19 июн Вести.В Москве подвели итоги Всероссийского инженерного конкурса 25/26 (ВИК). Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте конкурса.

Конкурс проводится с 2014 года по поручению президента России Владимира Путина. Его организатором является Минобрнауки РФ, оператором в этом году выступил Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ).

В рамках конкурса участники получили возможность представить свои инженерные проекты напрямую топ-менеджерам корпораций и профильных министерств России. Проекты финалистов оценивались по 12 номинациям, которые охватывают 58 направлений подготовки.

Победители и призеры Всероссийского инженерного конкурса удостоены адресных премий, ценных подарков и благодарственных писем от организаций партнеров конкурса. Среди них – госкорпорация "Росатом", НИЦ "Курчатовский институт", госкорпорация "Роскосмос", госкорпорация "Ростех", АО "Объединенная судостроительная корпорация", ПАО "Ростелеком", Федеральная служба по финансовому мониторингу, "Газпром нефть", ПАО "РусГидро", ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России и другие ведущие предприятия страны говорится в сообщении

Всего победителями стал 61 участник ВИК, призерами – 56 человек, финалистами – трое. Проекты ряда участников выделились среди остальных, из-за чего были удостоены победы в специальных номинациях, таких как "Инженерия служения: проекты для социального развития", "Технологическое предпринимательство", "Гордость ВИК: профессиональный прорыв".

Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова отметила, что конкурс в 2026 году вновь подтвердил свою значимость для всего сообщества отечественных инженеров – не только студентов, но и для вузов, и для работодателей.

В этом году свою заинтересованность проявили 257 вузов - это почти все, кто организует подготовку инженеров рассказала Петрова

Ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко, в свою очередь, заявил, что участие в ВИК положительно влияет на карьерные перспективы участников, поскольку ведущие компании России целенаправленно ищут авторов перспективных разработок.

Не менее важно, чем само состязание, то, что конкурс формирует единое профессиональное пространство для тысяч молодых инженеров: здесь они общаются с ровесниками из разных вузов и напрямую взаимодействуют с работодателями подытожил Шевченко

Ранее в Мастерской управления "Сенеж" прошел финал шестого сезона конкурса управленцев "Лидеры России. Команды". Финалистами состязания стали 280 команд из 70 российских регионов.