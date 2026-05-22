Москва22 мая Вести.Тиражируемость, цифровой суверенитет и использование искусственного интеллекта являются ключевыми критериями отбора проектов для индустриальных центров компетенций (ИЦК). Об этом информационной службе "Вести" сообщил заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Зампред сообщил, что за четыре года существования проекта ИЦК было создано 35 центров.

"Первый критерий, ключевой – это тиражируемость. Мы уходим сейчас от индивидуальных решений, наша задача делать те решения, которые нужны рынку. И поэтому мы поступаем очень просто: если разработчик готов продавать, максимально масштабируя свое решение на рынке, рынок готов это покупать, при этом мы, естественно, берем обязательства с разработчика, что если берешь государственные деньги, ты должен взять на себя обязательства вернуть через налоги энное количество денег с определенным там соотношением. Это первый критерий. Второй критерий – это, естественно, определенные отрасли, в которых мы считаем, что цифровая безопасность, цифровой суверенитет имеют ключевое значение. Это, конечно же, госуправление, это, конечно же, оборона, безопасность и так далее. И третье – это использование искусственного интеллекта в программном обеспечении. Это повышение эффективности, повышение производительности труда, снижение трудозатрат и совершенно другие финансовые характеристики готовых решений