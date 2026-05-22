Москва22 мая Вести.В индустриальных центрах компетенций (ИЦК) был создан мониторинг ландшафта IT-решений. Подробнее о работе этого механизма информационной службе "Вести" рассказал заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

У нас внутри создан так называемый мониторинг ландшафта IT-решений. Что это такое? Это фактически мониторинг всех IT-шных решений, всего промышленного программного обеспечения, которое существует на рынке, с категоризацией "Отечественное" и "Неотечественное", ну и с определенной функциональностью. И когда у нас тот или иной проект заявляется в ИЦК, мы прекрасно понимаем, есть дублирование или нет дублирования. Если мы видим, что уже есть аналогичное готовое решение, мы, естественно, просто минимизируем помощь со стороны государства, понимая, что это обычная чистая конкуренция на рынке сказал Григоренко

Также Григоренко сообщил о внедрении искусственного интеллекта, который будет заниматься анализом и оптимизацией, площадкой для которого станут ИЦК.

Мы сейчас по поручению президента разрабатываем национальный план развития и внедрения искусственного интеллекта, в котором числовыми значениями мы определяем KPI для того, чтобы каждая отрасль понимала, сколько и где искусственных сервисов, связанных с искусственным интеллектом, необходимо внедрить сообщил Григоренко

Ранее Григоренко сообщил, что план развития индустриальных центров компетенций (ИЦК) в России выполнен на 69%.