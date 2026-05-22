Григоренко рассказал о проделанной работе в сфере цифровой независимости РФ Григоренко: 120 задач по импортозамещению в IT из запланированных 175 выполнены

Москва22 мая Вести.Из 175 проектов по импортозамещению в секторе IT, запланированных 4 года назад, 120 уже реализованы. Об этом информационной службе "Вести" сообщил заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Мы можем констатировать, что 70% от того, что было запланировано 4 года назад, уже сделано. И это важно, потому что у нас из 175 задач 120 уже реализованы. У нас около 200 миллиардов рублей инвестировано в промышленное обеспечение, в тяжелый софт так называемый за эти 4 года, а это достаточно серьезная цифра сказал он

Ранее Григоренко заявил, что налаженная работа индустриальных центров компетенций (ИЦК) позволяет говорить о появлении в России института заказчика программных продуктов.