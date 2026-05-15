Более 120 тысяч человек приняли участие во всероссийском "Цифровом марафоне" В Москве объявили девять победителей конкурса "Цифровой марафон"

Москва15 мая Вести.В Москве подвели итоги всероссийского конкурса "Цифровой марафон" от Сбера, в котором приняли участие 124 тыс. человек. Победитель, получивший главный приз, Евгений Иванкин в интервью ИС "Вести" рассказал о дальнейших карьерных планах.

"Цифровой марафон" доказал, что искусственный интеллект открыт для каждого. Участие в соревнованиях приняли представители разных профессий: инженеры, экономисты, врачи, шахтеры, кочегары, кузнецы. Самому старшему участнику – 78 лет.

Создание будущего без полноценного использования всего стока цифровых технологий невозможно. И те, кто это не осознает, рискуют отстать и, может быть, отстать навсегда. Сегодня человек, какой бы профессией ни занимался, ему нужна полномасштабная цифровая компетенция. И это касается понимания того, как придумываются продукты отметил в приветственном слове президент и председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф

В этом году конкурс объединил 124 тыс. человек из всех регионов России. Три первых этапа конкурса проходили онлайн, по их результатам определили 60 сильнейших участников для очного турнира. Девять из них были объявлены победителями в трех категориях: "Новичок", "Исследователь" и "Эксперт".

Главный приз забрал Евгений Иванкин. Молодой человек планирует в дальнейшем связать свою жизнь с наукой, интерес вызывает применение искусственного интеллекта для расшифровки сигналов мозга.

Для меня пока в приоритете занятость по учебе. Для меня интереснее пока что академический трек, то есть работа над дипломной работой, над смежными сферами, публикации в ближайший год. Дальше я бы, наверное, хотел продолжить в аспирантуре поделился победитель

"Новички" получили умные устройства от Сбера и мерч от "Школы 21". "Исследователи", в зависимости от места в категории, – денежное вознаграждение – 200, 300 и 500 тыс. рублей. "Эксперты" – 250, 400 тыс. и 1 млн рублей.