Москва3 авг Вести.В Омске проводится очный этап федерального конкурса стартапов "Бизнес Баттл". Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников в беседе с ИС "Вести" рассказал о конкурсе и участниках.

"Бизнес Баттл" - масштабное соревнование начинающих предпринимателей, где им помогают опытные наставники, а главный приз - миллион рублей от ВТБ. По словам Бортникова, выбор города не случаен - здесь промышленная специфика и иные запросы у предпринимателей, и банк готов помогать.

Предпринимательское сообщество в России похоже. Интересы, взгляды на жизнь - они схожи. И радует то, что люди, которые хотят заниматься предпринимательством в России, они молодые. Сам проект изначально был основан на том, что у людей будет наставник. Лучше на чужих ошибках понять, что делать нельзя, и уже смело ринуться в бой, начать зарабатывать деньги. Культура предпринимательства прививается людьми, которые четко понимают, что такое предпринимательство подчеркнул Бортников

Омск - первый город в Сибири, где провели конкурс. Очный этап продлится несколько месяцев. Участники предложили разные проекты - от сферы производства до сферы услуг. Поданных заявок - 160, но каждый из наставников выбрал лишь по четыре проекта. Это состоявшиеся управленцы с многолетним опытом. Среди них - Дмитрий Шишкин, который уже несколько десятков лет руководит крупным промышленным предприятием. Он признается: из множества заявок выбирал те, которые в будущем могут вырасти в серьезное промышленное производство.

Это компании, которые занимаются научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими работами (НИОКР) или делают попытки организовать промышленное производство. Я искренне убежден, что с моей помощью они сделают свои проекты привлекательными для потенциальных инвесторов рассказал Дмитрий Шишкин, наставник проекта "Бизнес Баттл"

Для участников конкурс только начинается. Впереди несколько месяцев работы с наставниками, доработка проектов и финал, который состоится до конца года. Именно тогда станет ясно, кому достанется главный приз.