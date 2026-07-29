Москва29 июлВести.Деловая программа XI Восточного экономического форума, которой состоится во Владивостоке 1–4 сентября, опубликована на официальном сайте форума.
Главной темой мероприятия станет развитие Дальнего Востока: "Дальний Восток - развитие во благо людей".
Форум остается ключевой площадкой для выработки прорывных решений, заключения крупных инвестиционных соглашений, меняющих к лучшему жизни тысяч дальневосточников и северянотметил заместитель председателя правительства РФ, полпред президента в ДФО, председатель организационного комитета ВЭФ Юрий Трутнев
В деловую программу войдут более 70 сессий, разделенных на пять тематических треков: "Жить и работать на Дальнем Востоке", "Механизмы привлечения частных инвестиций", "Дальний Восток – полюс международного взаимодействия", "Технологии настоящего и будущего", "Логистика и инфраструктура для роста экономики".
В программу ВЭФ-2026 войдут Форум креативных индустрий, молодежный форум "День будущего", международный форум "День сокола", Форум МСП, Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования, конференция "Перекрестки цивилизаций: роль транспортной интеграции в истории АТР".
Мероприятия деловой программы запланированы на площадке выставки "Улица Дальнего Востока". В частности, состоятся открытая пленарная сессия по проектам программы "Муравьёв-Амурский 2030", деловая игра "Владивосток-2050: проектирование города будущего", а также площадки, посвященные конкурсу "Дальний Восток – земля приключений" и туристическим продуктам, созданным в макрорегионе.
Весной 2026 года стартовал четвертый сезон конкурса "Дальний Восток - Земля приключений". Главный приз за лучшее видео о Дальнем Востоке и Арктике составляет 3 миллиона рублей.
Восточный экономический форум традиционно проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор – фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.