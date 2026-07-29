В программу ВЭФ-2026 войдут более 70 сессий

Опубликована деловая программа ВЭФ–2026 во Владивостоке В программу ВЭФ-2026 войдут более 70 сессий

Москва29 июл Вести.Деловая программа XI Восточного экономического форума, которой состоится во Владивостоке 1–4 сентября, опубликована на официальном сайте форума.

Главной темой мероприятия станет развитие Дальнего Востока: "Дальний Восток - развитие во благо людей".

Форум остается ключевой площадкой для выработки прорывных решений, заключения крупных инвестиционных соглашений, меняющих к лучшему жизни тысяч дальневосточников и северян отметил заместитель председателя правительства РФ, полпред президента в ДФО, председатель организационного комитета ВЭФ Юрий Трутнев

В деловую программу войдут более 70 сессий, разделенных на пять тематических треков: "Жить и работать на Дальнем Востоке", "Механизмы привлечения частных инвестиций", "Дальний Восток – полюс международного взаимодействия", "Технологии настоящего и будущего", "Логистика и инфраструктура для роста экономики".

В программу ВЭФ-2026 войдут Форум креативных индустрий, молодежный форум "День будущего", международный форум "День сокола", Форум МСП, Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования, конференция "Перекрестки цивилизаций: роль транспортной интеграции в истории АТР".

Мероприятия деловой программы запланированы на площадке выставки "Улица Дальнего Востока". В частности, состоятся открытая пленарная сессия по проектам программы "Муравьёв-Амурский 2030", деловая игра "Владивосток-2050: проектирование города будущего", а также площадки, посвященные конкурсу "Дальний Восток – земля приключений" и туристическим продуктам, созданным в макрорегионе.

Весной 2026 года стартовал четвертый сезон конкурса "Дальний Восток - Земля приключений". Главный приз за лучшее видео о Дальнем Востоке и Арктике составляет 3 миллиона рублей.

Восточный экономический форум традиционно проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор – фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Российской Федерации.