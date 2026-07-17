Трутнев рассказал, сколько стран примут участие в ВЭФ Трутнев: ВЭФ посетят представители 75 государств

Москва17 июл Вести.Восточный экономический форум (ВЭФ) в 2026 году должны посетить 75 государств, сообщил на брифинге вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Он отметил, что в прошлом году гостями ВЭФ стали 75 стран.

У нас есть ощущение, что количество гостей будет таким же подчеркнул Трутнев

Он также поделился, что во время форума российская сторона намерена подписать 385 соглашений с партнерами. Общая сумма, по его меркам, составит 6,5 трлн рублей.

В 2026 году ВЭФ пройдет с 1 по 4 сентября. Мероприятие ежегодно проводится во Владивостоке с 2015 года.