ВЭФ-2026 будет посвящен теме "Дальний Восток - развитие во благо людей" Главной темой ВЭФ-2026 станет "Дальний Восток - развитие во благо людей"

Москва10 июл Вести.Главной темой ВЭФ-2026 станет "Дальний Восток - развитие во благо людей". Об этом заявили в пресс-службе вице-премьера - полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева.

Главной темой ХI Восточного экономического форума, который состоится 1–4 сентября во Владивостоке, станет "Дальний Восток – развитие во благо людей" указывается в сообщении

Организатором ВЭФ выступает фонд "Росконгресс" при поддержке правительства РФ.

В пресс-службе отметили, что тема форума соотносится с одним из ключевых приоритетов новой стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года, связанным с улучшением качества жизни людей в регионе. Подготовка документа проводится по поручению российского лидера Владимира Путина.

Стратегия построена вокруг пяти ключевых направлений: устранение инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно‑технологического цикла, развитие науки и технологий, улучшение условий жизни населения, а также адаптация к климатическим изменениям.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не планирует направлять персональное приглашение США на Восточный экономический форум. Он объяснил это тем, что форум открыт для всех делегаций - и они самостоятельно принимают решение об участии.