Москва11 апр Вести.Генеральный директор Национального центра "Россия" Наталья Виртуозова пригласила всех желающих принять участие в 2-ом Открытом диалоге "Будущее мира. Платформа глобального роста", до старта которого осталось чуть более двух недель. Об этом сообщила пресс-служба НЦ "Россия".

По ее данным, в рамках дискуссии российские и иностранные эксперты, ученые, исследователи обсудят основные вызовы и возможности будущего, а также какие идеи способны стать основной устойчивого глобального роста.

Открытый диалог был инициирован Национальным центром "Россия" год назад. В этом году мы проводим его во второй раз, а основное мероприятие состоится с 27 по 29 апреля. Приглашаем всех к участию в дискуссиях: к нам приедут представители более чем из 100 стран мира, прежде всего эссеисты. Мы получили более 1600 работ, и важно не столько их количество, а качество – каждый третий автор имеет ученую степень. Открытый диалог объединил представителей всех континентов идеей глобального будущего сказала Виртуозова

Она добавила, что Открытый диалог основан на принципах преемственности и наставничества. Так, авторы лучших эссе первого Открытого диалога вернутся на площадку в качестве экспертов и членов жюри.

Отмечается, что для участия в мероприятии эссеистам пришлось пройти серьезный отбор. Среди государств значатся Аргентина, Бразилия, Китай, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия, Япония и другие. Россию в финале представят 22 эссеиста из разных регионов. В лонг-лист диалога вошли более 300 эссе со всего мира, которые посвящены идеям развития мировой экономики.

Открытый диалог представляет собой международный проект НЦ "Россия", целью которого является обсуждение экономического развития и формирования новой модели глобального роста. Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Глава государства отметил ее значимость для формирования новой глобальной повестки.

Регистрация на Открытый диалог уже открыта, мероприятие состоится в Национальном центре "Россия" в партнерстве с центром межотраслевой экспертизы "Третий Рим" при поддержке администрации президента РФ.