Москва5 июн Вести.Новое здание Национального центра "Россия" откроет свои двери для гостей в 2029 году. Об этом ИС "Вести" рассказала глава НЦ Наталья Виртуозова.

Виртуозова напомнила, что строительство здания началось в прошлом году.

Мы гостей ждем всех… 4 ноября 2029 года… Так как проект очень непростой, он и технологически очень непростой. Центр строится над несколькими станциями метро. Это уникально, это будет архитектурное мировое событие. Почему? Да даже хотя бы сказать про то, что это очень сложная, самонесущая крыша, которая накрывает самый большой в мире открытый амфитеатр. Я уже не говорю и про внутреннее [пространство]. Это будет очень технологичное здание, быстро меняющееся, как сама наша жизнь… Мы объехали уже последние мировые открывшиеся институции культурные. Ну, конечно, подсматриваем, учимся. Но у нас будет самое лучшее сказала Вирутозова

Ранее глава Национального центра "Россия" рассказала о планах по открытию филиалов НЦ.