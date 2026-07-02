Москва2 июлВести.В России все готово к внедрению широкого использования цифрового рубля с 1 сентября. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России.
Все готово к широкому использованию цифрового рубля. У нас системно значимые банки и крупные торговые предприятия должны будут подключиться – все готовызаявила Набиуллина в беседе с журналистами
Ранее в Госзнаке сообщили, что введение цифрового рубля приведет к изменению структуры денежных расчетов и перераспределению использования наличных и безналичных средств.