Набиуллина: в РФ все готово к широкому использованию цифрового рубля с сентября

В ЦБ заявили о готовности к внедрению цифрового рубля в сентябре Набиуллина: в РФ все готово к широкому использованию цифрового рубля с сентября

Москва2 июл Вести.В России все готово к внедрению широкого использования цифрового рубля с 1 сентября. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России.

Все готово к широкому использованию цифрового рубля. У нас системно значимые банки и крупные торговые предприятия должны будут подключиться – все готовы заявила Набиуллина в беседе с журналистами

Ранее в Госзнаке сообщили, что введение цифрового рубля приведет к изменению структуры денежных расчетов и перераспределению использования наличных и безналичных средств.