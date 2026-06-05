Москва5 июн Вести.В ближайшие месяцы откроются сразу два филиала Национального центра "Россия" – в Севастополе и Рязанской области. Об этом глава центра Наталья Виртуозова рассказала ИС "Вести".

Также в планах открытие филиалов на Дальнем Востоке и Кавказе, добавила Виртуозова.

И также у нас планируется открытие еще филиалов. Восемь концепций согласованы… Первый филиал Национального центра "Россия" откроется на острове Большой Уссурийский, который сегодня развивается совместно с китайской стороной. А также в течение двух-трех лет мы откроем еще восемь. Это Хабаровский край, это Кабардино-Балкария… Планы масштабные