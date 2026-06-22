Амурская область представит на ВЭФ-2026 экспозицию о партнерстве с Китаем

На ВЭФ-2026 Амурская область представит павильон о сотрудничестве с Китаем Амурская область представит на ВЭФ-2026 экспозицию о партнерстве с Китаем

Москва22 июн Вести.Амурская область готовится принять участие в XI Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. В рамках выставки "Улица Дальнего Востока" регион представит экспозицию "Амурская область - центр российско-китайского сотрудничества". Ключевая тема - укрепление партнерства двух стран. Об этом сообщает ГТРК "Амур".

Экспозиция "Амурская область - центр российско-китайского сотрудничества" будет выстроена вокруг природных образов, культурных и архитектурных кодов двух стран говорится в публикации

Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что в Приамурье реализуются крупные проекты: Амурский ГПЗ и АГХК, международный мост через Амур, трансграничная канатная дорога. По его словам, Благовещенск становится дальневосточной визитной карточкой для встречи соседей. Губернатор Василий Орлов подчеркнул, что задача региона - сделать областную столицу воротами России в Китай.

Павильон Приамурья будет двухэтажным. На первом этаже гостей встретит голографический помощник, там также представят проект канатной дороги, совместные культурные и спортивные инициативы. Второй этаж будет посвящен передовым отраслям: здесь разместят VR-аттракцион пуска ракеты "Ангара" с космодрома Восточный и фермерский симулятор "Управляй комбайном". На интерактивном стенде - ключевые инвестиционные проекты: АГХК, АГПЗ, Дальневосточный агротерминал и другие.

Новинка года - отдельный павильон "Туризм в Амурской области". В интерактивном пространстве можно будет выбрать маршрут, ознакомиться с календарем событий, посмотреть видео о пусках ракет, природных явлениях и промышленных объектах. Часть пространства отвели под итоги конкурса "Дальний Восток - Земля приключений".

На уличной площадке будет работать торговый павильон с продукцией местных производителей под брендом "Сделано в Амурской области". Там можно будет приобрести колбасные изделия, снеки, мед, квас, дигидрокверцетин, сухофрукты, зеленый чай и сувениры. Культурную программу украсит выступление Амурского народного хора.

Выставка будет работать для участников форума 1-4 сентября, а 5-7 сентября ее смогут посетить все желающие.