Кобяков: ОАЭ, Индия, Япония и КНР подтвердили, что будут участвовать в ВЭФ

ОАЭ, Индия, Япония и КНР примут участие в Восточном экономическом форуме Кобяков: ОАЭ, Индия, Япония и КНР подтвердили, что будут участвовать в ВЭФ

Москва15 авг Вести.Многие страны, включая ОАЭ, Индию, Японию и Китай, уже подтвердили свое участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет 1-4 сентября во Владивостоке, заявил ТАСС советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета форума Антон Кобяков.

Кобяков отметил, что ВЭФ - заметное и важное событие в международной деловой повестке, интерес к которому с каждым годом только растет, участие в форуме включается в графики высокопоставленных лиц, а представители бизнеса планируют встречи во Владивостоке.

ВЭФ этого года вновь соберет большое количество представителей бизнеса и власти из других стран. Уже подтверждено участие делегаций из Японии, Китая, Бангладеш, Индии, ОАЭ и других. Этот список неокончательный - традиционно подведем итоги уже по завершении форума сказал он

Ранее Кобяков отметил, что интерес к ВЭФ проявляют даже в недружественных страны, в том числе среди европейских компаний и предпринимателей. Он добавил, что часть бизнеса этих стран продолжает работать в России, стараясь не привлекать внимание русофобских кругов у себя на родине.

Также он рассказал, что странам Запада стоит внимательно следить за будущим выступлением президента России Владимира Путина на ВЭФ.

Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2026 году - "Дальний Восток - развитие во благо людей".